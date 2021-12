Caso Selpa: habló el dueño del auto, e insistió con que se lo habían robado

Luego de las declaraciones del padre de Bruno Selpa en las que acusa a Marcelo Monges de ser quien chocó a su hijo, esta mañana el periodista Diego San Román entrevistó al propietario del auto para saber su versión de los hechos. Insistió con que él no estaba en el vehículo ya que se lo habían robado, por lo que remarcó que “yo no tengo nada que ver, fui víctima de la inseguridad que hay acá en Bragado”. Manifestó que comprende el dolor de Juan Selpa, pero aseguró que está tranquilo porque “no tengo nada que ocultar”. “Pido perdón por haber dejado la llave en el auto… es lo único de lo que me pudo sentir responsable”, dijo.