Celeste Scarcelli comentó cómo atraviesa Miramar la pandemia

En todo el país se vive la pandemia de forma diversa, ya sea por la cantidad de habitantes como por las medidas restrictivas que se toman en cada municipio. Celeste Scarcelli, en diálogo con NUNCA ES TARDE PARA GUGA, comentó cómo es la situación en Miramar, donde vive.

Según explicó, el pasado 4 de junio vivieron el pico de casos acumulando 573 pacientes positivos. Aún así, a la fecha ese número bajó considerablemente a 287 activos. “Miramar es un poquito más chico que Bragado, tiene 35 mil habitantes pero estamos bien”, detalló.

En dicha ciudad se puede circular hasta las 19 horas. Incluso hasta hace poco tiempo los comercios no esenciales no podían abrir al público.

“Estos casos son porque la gente se confió un poco y porque está harta. Está harta de no poder abrazarse, de no poder juntarse ni estar”, señaló Scarcelli, a lo que agregó: “creo que no ve la hora de agarrar el barbijo y revolearlo”.