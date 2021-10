Cerca de 50 o 60 personas son rechazadas semanalmente en las pruebas de conducir

No caben dudas que la problemática del tránsito tiene varios causantes. Algunos nos competen como conductores, ya que están directamente vinculados al accionar irresponsable o a la falta de conciencia de todo lo que debemos saber al momento de manejar un vehículo. En ese marco, no es menor el dato de que 50 o 60 personas que aspiran recibir la licencia de conducir, son rechazadas semanalmente debido a que no cumplen los requisitos mínimos para superar las pruebas.

Según datos de la Municipalidad de Bragado, cada semana se tramitan entre 500 y 600 licencias. La mayoría logra superar las pruebas, pero hay alrededor de un 10% que aspira tenerla sin conocer las normas básicas de tránsito que se preguntan en los exámenes.

También se detectaron casos que agravan aún más la situación, ya que han sido varias las personas que pretendieron lograrlo copiándose desde sus teléfonos celulares.