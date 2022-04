“Chapu” Fernández apuntó contra el oficialismo por no apoyar el proyecto para que se restituya la Dirección de Adicciones

Esta mañana en El Megáfono, Jorge “Chapu” Fernández, concejal del Frente de Todos, habló en detalle acerca del encuentro que mantuvo días atrás con el ministro de Transporte de la Provincia, Jorge D’Onofrio, para plantearle las inquietudes respecto al tránsito en nuestra ciudad.

“Hay discusiones que nos tenemos que dar, por ejemplo estacionamiento medido, ¿Si o no? Hay una ordenanza aprobada, los comerciantes te piden por favor para que el radio céntrico tenga más espacio, más circulación, más fluidez entre los consumidores o potenciales clientes, entonces tenemos que darnos toda esa discusión del tránsito en Bragado”, indicó el edil.

“Les dejamos una copia de la agenda que entendemos de tema prioritarios para Bragado y también nos trajimos una idea de a lo que se apuesta desde el Ministerio de la Provincia de Buenos Aires y en lo que van a trabajar muy fuerte”, agregó.

Otro de los temas que Fernández planteó en la reunión con D’Onofrio fue la aplicación del sistema de “scoring” en las licencias de conducir en Bragado. “Me vine contento por el tema de que sentí que fuimos escuchados en nuestra problemática local, y que se comprometió a ir abordándola”, comentó el Concejal del Frente de Todos.

Por otro lado, Jorge “Chapu” Fernández se refirió a uno de los proyectos que trataron la semana pasada en el Honorable Concejo Deliberante, referido a la restitución de la Dirección de Adicciones en nuestra ciudad, y apuntó contra los ediles del oficialismo por no apoyar la iniciativa.

“Recordemos que Bragado llegó a tener una subsecretaría encargada del abordaje integral del tema, y luego este mismo gobierno la subsecretaría la degrada a dirección, y finalmente la cierra, y recordemos que en el presupuesto para este año, en un presupuesto de 3.500 millones de pesos, hay 0 pesos destinados a prevención y tratamiento de adicción de drogas”, repasó el edil.

Siguiendo con la misma línea, Fernández contó que el proyecto tuvo que votarse en dos oportunidades, ya que en principio habían empatado con 9 votos a favor y 9 en contra, gracias al acompañamiento de Gladys Belén (ApD), Daniel Disanti (PJ – Movimiento Evita) y Juan Manuel Barenghi (Innovar).

“Lo que no alcanza, y no nos tenemos que dejar engañar como ciudadanos o ciudadanas, es que ante un caso agudo o ‘caliente’ como lo llaman en la jerga, lo manden a Salud Mental del Hospital; no es un tema para Salud Mental, y desde Salud Mental de favor lo derivan al Conurbano o a Capital, a algún lugar especializado pero de favor, no tiene la obligación”, añadió Fernández.