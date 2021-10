´Chapu´ Fernández: “el Frente de Todos es la única fuerza con potencial para frenar a Juntos”

En el marco de las entrevistas que está realizando EL MEGÁFONO de cara a las elecciones del 14 de noviembre, esta mañana el periodista Marcelo Méndez entrevistó al segundo candidato a concejal de la lista del Frente de Todos, Jorge “Chapu” Fernández. Aseguró que su espacio “es la única fuerza con potencial para frenar a Juntos” y opinó que la victoria del oficialismo en las PASO fue muy ajustada: “es la elección más débil de un intendente de la historia”, dijo.

El candidato reconoció que “en septiembre el Frente de Todos recibió un severo llamado de atención del pueblo y cuando eso pasa es porque hay cosas que no se vienen haciendo bien o porque se está comunicando mal”. Consideró que las diferencias que se están registrando internamente a nivel nacional y la falta de coordinación no es muy bueno para el conjunto, pero se mostró optimista en que podrán superarlo.

Recordó que muchas cosas no se han podido hacer por la pandemia, e indicó que en noviembre “yo sé que nos jugamos una parada muy difícil, pero confío en el gobierno y en las buenas intenciones de innumerables personas que por estas circunstancias no han podido actuar y ejecutar lo que tenían planeado”.

Consultado por las diferencias a nivel local, dijo estar confiado en que el sector que representa a German Marini dará su acompañamiento ya que no ha renunciado al cuarto lugar como candidato. También negó que su grupo haya decidido cuál era el orden de cada uno, cosa que atribuyó al resultado de las PASO y “lo termina de definir el reglamento del Frente de Todos y la Junta Electoral”. En lo que respecta al acto por el 17 de octubre, manifestó que el PJ cursó invitaciones a todos, y añadió: “no sé por qué algún sector no ha ido”.

Según el ´Chapu´, “en noviembre se debaten dos modelos antagónicos”. Aseguró que el Frente de Todos es la mejor opción, e indicó que “no ir a votar o elegir otra alternativa es votar para Juntos”.

Opinó que tienen posibilidades de ganar porque las PASO “es la elección en que la lista del Intendente sacó menor cantidad de votos” (a pesar de haber ganado), cosa que atribuyó a que “en seis años ha sido bastante deslucido y ha dejado mucho que desear”.

Sobre el final, el candidato pidió el apoyo de la gente. “Conformamos un equipo de personas conocidas, preparadas y confío ciegamente en que estamos listos para conformar una alternativa para el 2023”, dijo.