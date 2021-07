Chapu Fernández: “estamos convencidos que de esto se sale con la vacuna”

Compartir en...

Este miércoles, Gustavo Scarcelli dialogó con Jorge “Chapu” Fernández, referente del Frente de Todos, acerca del trabajo que viene realizando desde su lugar para impulsar la campaña de vacunación contra el coronavirus.

“Estamos convencidos que de esto se sale con la vacuna”, afirmó Fernández en ‘Nunca es tarde para Guga’, a la vez que hacía referencia a una charla que mantuvo a través de sus redes sociales con la doctora Ema Elizalde. “Ema de alguna manera se ha convertido en la imagen de la esperanza, de la defensa de la persona que se infecta, de la lucha contra el virus y las desigualdades”, comentó.

Por otro lado, pidió ser cautos por el pase a la Fase 3, e insistió en que la ciudadanía no debe relajarse a pesar del descenso de casos de Covid-19. “Pasar a fase 3 y tener un poco más de prorrogativas o libertades, sean laborales, deportivas o educativas, no implica relajarse o bajar los brazos, no implica festejar nada porque no pasó nada”, opinó.