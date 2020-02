“CHAPU” FERNÁNDEZ LE RESPONDIÓ A PABLO TORELLO POR SUS DICHOS

Compartir en...

Un polémico tweet del diputado nacional Pablo Torello hacia el gobernador Axel Kicillof, en donde lo acusa de sinvergüenza por la resolución del pago de la deuda, generó revuelo tanto en el ámbito local como en las redes sociales. El abogado Jorge “Chapu” Fernández salió al cruce y recordó: “no es la primera vez que nos sorprende con un tweet para el olvido y lamentable”.

“Le dijo sinvergüenza al gobernador que está tratando de pagar la deuda que dejó la gestión de ellos, una deuda que en tres meses no ha creado y si ha asumido el gobierno de Axel Kicillof”, contestó Fernández, a lo que agregó: “la plata no estaba y se pagó con emisión de bonos, por suerte en pesos y con tasas de interés decrecientes”.

En el mismo sentido, luego de explicar la compleja situación de la negociación de Provincia y Nación con los acreedores de los bonos, comentó: “me extraña mucho que alguien que debería estar al tanto, como yo que no soy nadie, sea diputado nacional y alegremente tire un tweet de esos. Sinvergüenza no es el paga las deudas, sinvergüenza es el que toma deuda sabiendo que no las va a poder pagar”.

“Hola @Kicillofok, apareció la plata? ‘Se paga con recursos propios sin ayuda del gobierno nacional’. La plata estaba, sinwenwencha!!!”, fue la contestación de Torello a Kicillof en Twitter, pero horas más tarde habría borrado el texto. Meses atrás y en esa misma red social, el legislador cargó contra el físico de las mujeres feministas.