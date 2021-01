CHARLA CON LA GANADORA DEL CONCURSO DE CUENTOS “EL AÑO QUE VIVIMOS EN PELIGRO”

Compartir en...

La vecina Marisol Favre recibió una excelente noticia a pocos días de que se termine el año: se llevó el primer puesto en el Concurso de Cuentos Literarios “El año que vivimos en peligro”, con su cuento “Época sin tiempo”.

Este evento cultural fue organizado por la Dirección Municipal de Cultura y la Biblioteca Popular Manuel Belgrano. Se quedó con la segunda posición Tomás Lamazón, con su texto “Los fresnos”; mientras que el tercer puesto se lo ganó Agustín Bergonce, con su cuento “Un reencuentro quimérico”.

En diálogo con “Bragado TV al mediodía”, Favre dio detalles de lo que significó para ella ganar el concurso y sobre el trabajo que le llevó escribir su obra. “Decidí participar, soy amateur y no me dedico a escribir, pero se me ocurrió hacer un breve relato desde mi lugar tomando herramientas que me resultan interesantes”, indicó.

En su material hay recursos literarios como los saltos temporales y varias referencias a la familia, además de ambientar la trama en este año de pandemia que está por finalizar. Vale mencionar que todos las historias ganadoras se pueden leer en las redes sociales de la Dirección de Cultura.