CHIVILCOY: LA PLANTA EX ‘PAQUETÁ’ VOLVERÍA A PRODUCIR CALZADO A PARTIR DE MAYO

Tras una reunión entre el secretario de Industria de Nación, Ariel Schiale, con los representantes de las empresas BiContinentar y New Balance (quienes operarán en la exPaquetá), se acordó la producción en el segundo semestre de 2021 de 300 mil pares de calzado deportivo en la planta de Chivilcoy.

A raíz de este acuerdo, ingresarán aproximadamente 200 trabajadores para que desde mayo se vuelva a producir. Esta noticia fue comunicada por el intendente chivilcoyano Guillermo Britos, quien anunció lo que pasarría a través de las redes sociales del Municipio.

Vale mencionar que aún continúa la búsqueda de nuevos clientes para que en el corto plazo se puedan sumar una mayor cantidad de trabajadores y así ampliar la producción de la empresa. En este orden, el jefe comunal le agradeció Schiale por las gestiones e incluso lo invitó a recorrer el Parque Industrial a la brevedad.

Fuente: La Razón de Chivilcoy