Chivilcoy: personal de salud pública organiza un paro para el próximo viernes

Este viernes 1 de abril, los trabajadores de la salud pública de Chivilcoy organizan una movilización en reclamo por mejoras salariales, tras acusar al Estado Municipal de ignorar en más de una oportunidad el petitorio para que abran el diálogo y así escuchar su reclamo.

La manifestación tendrá una duración de 24 horas, respetando las guardias mínimas y las urgencias, “ante la falta de respuestas concretas o propuestas alternativas a las demandas de los trabajadores de la salud pública de Chivilcoy” puntualiza un comunicado emitido por los trabajadores autoconvocados.

“Intentamos dialogar y mantener la mayor comunicación posible” manifestó al respecto a La Razón de Chivilcoy, Maximiliano Scirica, enfermero profesional, “no hemos recibido respuestas positivas, al contrario, lo que hemos recibido como personal de salud autoconvocado es que nos subestimen, como si estuviésemos siendo engañados o inducidos, y no hay mejor prueba que un recibo de sueldo de lo que laburamos”.

“Hemos agotado las instancias de diálogo. Se intenta opacar los dos años de pandemia en los que laburamos comprometidamente, diciendo que somos manipulables. No lo somos, ni pertenecemos a ningún partido político” puntualizó en respuesta a los dichos del Ejecutivo Municipal en conferencia de prensa.

Asimismo, aclararon que si bien algunos actores políticos del Frente de Todos y de Juntos acompañaron el reclamo, ellos no se identifican con ningún color político y sólo buscan una mejora salarial.

“Agotamos las instancias de diálogo, sin repuestas concretas, sin ni siquiera un acercamiento, una invitación a dialogar y decir no puedo pagar esto, veamos qué podemos hacer, es un no rotundo e inamovible. Y nuestra realidad es que somos trabajadores de la salud pública, no de la administración o gestión de Hacienda Municipal, a nosotros nos pagan por ser enfermeros, mucamos o médicos, y para gestionar están ellos como funcionarios públicos, yo no puedo llevarle un bosquejo al Secretario de Hacienda desde mi rol de enfermero, ellos están cumpliendo un rol en la gestión pública y han sido elegidos para esto, para resolver las dificultades de los trabajadores”, añadieron.

•Fuente: La Razón de Chivilcoy