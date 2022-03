Chivilcoy: vecina denuncia que se confundieron en un allanamiento

El martes pasado alrededor de las 21:30, las autoridades policiales de Campana cumplieron con una orden de allanamiento en Chivilcoy en búsqueda de armas de fuego que tuvo como resultado negativo, sin embargo la propietaria del lugar denunció públicamente el hecho ya que lo considera un error.

“Se equivocaron, vivo hace cinco años con mis cuatro hijos, me dedico a la costura. Nos pusieron boca abajo y maniataron a dos de mis hijos”, explicó Marta Fleitas en diálogo con el portal ‘La Razón de Chivilcoy’.

La vecina tiene cinco hijos de 3, 6, 11, 13 y 22 años, y el mayor trabaja con su padre en General Rodríguez. “Yo estaba cocinando, uno de mis nenes estaba en el sillón recostado, los otros estaban mirando televisión. Nos dijeron que mantuviéramos las manos en alto, que no nos moviéramos, yo no podía ver mucho porque hay un pasillo de la puerta a la cocina así que no sabía cuántos eran, me decían que me calle pero yo les preguntaba a quién buscaban, qué querían, los chicos lloraban, entraron como diez policías armados con chalecos antibalas”, relató Fleitas.

Esa noche, un grupo de más de diez policías que se identificaron como de la DDI de Campana irrumpieron en la casa de la vecina en búsqueda de armas de fuego, en el marco de una orden judicial de allanamiento y registro en cuatro domicilios, tres en la ciudad de Campana y el restante en Chivilcoy.

“El nene más chiquito mío estaba recostado en un sillón mientras yo cocinaba, al entrar tiraron del almohadón haciendo que se caiga al piso, diciendo que buscaban armas, los nenes lloraban sin parar y nos decían que tengamos las manos en alto todo el tiempo. Al mayor lo pusieron boca abajo y al de once también, les pusieron precintos en las manos mientras que revolvían todo, yo seguía preguntándoles, no sabía si eran policías de verdad o qué”, añadió la denunciante.

