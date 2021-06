Un camión embistió con violencia a un auto en el cruce del acceso Perón y la ruta 46

Compartir en...

Un accidente de gran magnitud se registró minutos antes del mediodía en la intersección del acceso Juan Domingo Perón y la ruta 46. Intervinieron un auto y un camión. Los daños fueron importantes, aunque afortunadamente no habría heridos de gravedad.

El auto es un Peugeot 206 en el que circulaba una mujer policía domiciliada en O’Brien. Su nombre es Nadia Fahey (26 años), quien salía del acceso (posiblemente en dirección a su localidad), cuando fue embestida en su lateral izquierdo por el camión.

El vehículo mayor es un camión cerealero conducido por el bragadense Cipriano Andrés Montenegro (65 años), quien asegura que la mujer no miró al ingresar a la ruta. Presume que estaría hablando por celular, e indicó que “ella me decía que no se acuerda qué paso”.

Los bomberos tuvieron que cortar la puerta del auto para poder rescatar a la mujer. Fue hospitalizada, aunque no correría riesgo de vida.