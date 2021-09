Cierre de campaña de Carla Bruno: “las personas buenas, capaces y con vocación de servicio acá están”

Este mediodía, la lista de precandidatos liderada por Carla Bruno que competirán en las PASO del 12 de septiembre realizó un acto de cierre de campaña del que participaron todos los precandidatos de la fórmula, y también, en donde compartieron videos de otros referentes nacionales expresando su apoyo a los presentes.

El primero en compartir su palabra fue el precandidato a Concejal en segundo lugar, Nicolás Araujo, quien vaticinó que van a ser “la sorpresa en las elecciones del próximo domingo”. Luego fue el turno de Agustín Ribatto, quien dijo que “estos dos años de pandemia desnudaron que las prioridades del Concejo Deliberante son las carreras de los concejales y no los problemas reales de la gente.”

Tras las expresiones de los precandidatos locales,exhibieron un video con mensajes de referentes nacionales como Diego Santilli, Horacio Rodríguez Larreta, Graciela Ocaña, Jorge Macri y Lilita Carrió, quienes apoyaron a la lista de Carla Bruno.

Quienes también participaron del evento fueron el ex senador Federico Pinedo, el concejal de 9 de Julio, Paolo Barbieri y el tercer precandidato a Diputado Nacional en la lista de Santilli, Juan Manuel López. Pinedo consideró que hay que apostar a quienes entienden la política como la construcción de convivencia y progreso y no a los que buscan construir poder. “No les regalemos la Argentina a los Kirchner”, reclamó, al tiempo que cuestionó los “ataques” del gobierno a todos los que producen.

Por su parte, Juan Manuel López expresó que “la lista de Carla y Nico es la que representa realmente el espíritu de Juntos por el Cambio en Bragado”. Para finalizar, Carla Bruno, precandidata en primer lugar de su lista, dijo que “las personas buenas, capaces y con vocación de servicio, acá están.”