CLAUDIA GROSSO VOLVIÓ A RECLAMAR POR LA ENTREGA DE SU MEDICACIÓN ONCOLÓGICA

Por desgracia, una vez más Claudia Grosso ha vuelto a ser noticia por un lamentable motivo, y es que la paciente oncológica se encuentra sin medicación para continuar con su tratamiento y no ha recibido respuestas concretas por parte del Ministerio de Salud de la Provincia.

“Desde el 14 de noviembre que fue la última vez que me mandaron la medicación oncológica, yo ya he hablado otras veces con ustedes y he contado que no puedo suspender la medicación. Esto viene desde enero porque no sólo estuvieron 3 meses en ese momento sin mandármela, si no también que me cambiaron de laboratorio donde me hacía mal”, expresó en diálogo con ‘EL MEGÁFONO’.

Claudia explicó que la medicación con la cuál venía realizando el tratamiento, producida por el laboratorio ASPEN, tenía un valor aproximado de $250 mil, pero tras haber pasado varios meses sin recibir las dosis, retomaron los envíos de la misma droga, pero de otro laboratorio el cuál su organismo no podía tolerar.

“Hace unos días cuando yo pude comunicarme con ellos me dijeron que me iban a mandar el ASPEN, que es el que tomaba siempre, y no me mandan ni ese, ni el otro, entonces no puedo entender como juegan con la salud de la gente”, agregó Grosso, diciendo que además de no obtener respuestas concretas, tampoco logra comunicarse con el Ministerio de Salud.