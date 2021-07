Claudia Lepiscopo asumió como Presidente de Rotary Club Bragado

Compartir en...

email

Como todos los años, Rotary Club llevó adelante el cambio de autoridades en todos sus niveles, cambio que tiene lugar en el mes de julio. A partir del primer día de este mes la institución cuenta con una nueva gestión a nivel local, y debido a las restricciones impuestas por la pandemia, se realizó el acto de asunción de forma virtual.

‘El Megáfono’ dialogó con la nueva presidente de Rotary Club Bragado, Claudia Lepiscopo, quien durante la gestión anterior ejerció el rol de secretaria. “En agosto de 2019 me cayó la carta de invitación, que me cayó de sorpresa y nunca lo imaginé. Lo charlé con mi familia y acepté ir a las reuniones, me gustó y realmente asumí como rotaria en octubre del 2019”, explicó Lepiscopo.

La Presidente de Rotary Club Bragado explicó que uno de los objetivos para su gestión es el reacondicionamiento de la sede local, lo que ellos llaman la “casa de la amistad”, pero además tienen pensado acercar la institución a los cuarteles del partido para sumar más rotarios, y de esa forma, ampliar el banco ortopédico.

“La idea nuestra es armar en las localidades, que creo que vamos a empezar por O’Brien y Mechita, ‘clubes satélites’ que son como Rotarys chiquitos, vos podés buscar gente que se quiera incorporar a Rotary y con 8 personas ya formas un club satélite, entonces ahí lograr que se esa gente se involucre y ampliar el banco ortopédico”, detalló.

También quieren seguir con los programas ya existentes, como el programa “Esperanzas de la Patria” en donde se distinguen a los alumnos más destacados y al mejor compañero, el programa “Pinta una sillita, pinta una sonrisa”, en donde la gente compra una silla, la pinta y la dona al jardín de infantes de su preferencia, y “Abrigando Amigos”, entre otros.

“El año pasado nos donaron lanas y publicamos a ver quién quería tejer cuadraditos y se hicieron mantas. Claudia Gonzáles nos armó todas las mantas con los cuadraditos que le fuimos llevando, y el año pasado le entregamos una manta de 1 plaza y media a 3 rotarias honorarias, y hace 15 días entregamos al hogar de O’Brien 10 mantas para los abuelos”, comentó la flamante Presidente de la institución.

Por otro lado, este año participaron de un reconocimiento a los Bomberos Voluntarios de Bragado, cuyo cuartel cumplió 75 años en nuestra ciudad. “Fuimos con los chicos de Interact a entregar el premio ‘Gente que sí’, ese premio lo ideó Interact y siempre lo entregamos en conjunto. El año pasado lo hicimos con el personal de salud, las mujeres de Rotary hicimos corazones con diplomas y le entregamos a cada personal de salud y este año mandamos a hacer unos corazoncitos de madera y los entregamos a los bomberos”, explicó.

El acto del cambio de autoridades se realizó el lunes pasado de forma virtual por Zoom, en donde participaron varios invitados de otros distritos e incluso contaron con la presente de la Gobernadora saliente y entrante de Rotary Club.