CLAUDIA ROSIANO CONTÓ SU EXPERIENCIA TRAS RECIBIR AMBAS DOSIS DE LA VACUNA SPUTNIK V

La doctora Claudia Rosiano (MP Nº 112004 – MN Nº 98010) fue una de las primeras personas en recibir la vacuna contra el coronavirus en nuestra ciudad, de hecho ella se encontraba trabajando en la guardia del Hospital Municipal San Luis cuando recibieron las dosis y fue vacunada rápidamente, por tal motivo dio su testimonio (tras recibir la segunda dosis) y además, invitó a la gente a que se vacune.

“Es un procedimiento muy simple, no hay que tener miedo, es una suerte que haya llegado a Bragado, no solamente para nosotros que somos esenciales si no también para toda la población”, explicó Rosiano, aclarando que incluso luego de recibir la vacuna existe la posibilidad de contraer el virus, pero con un riesgo mucho menor a sufrir complicaciones.

Respecto al procedimiento, dijo que “es más el tiempo que esperás para colocartela de lo que dura el procedimiento en sí, te vacunás, te sentás unos 15 minutos para quedarnos tranquilo de que no te pase y no se te baje la presión, y te retirás”. Además, dijo que la aplicación de las dosis es practicamente indolora, añadiendo que la vacunación antigripal duele más que la Sputnik V.

Al momento de recibir la primera dosis te entregan un cartón con una serie de datos, y además, con un gráfico en donde explican la signosintomatología que pueden presentar tras la aplicación. En su caso particular, Claudia tuvo todos los síntomas tras la primera dosis, pero no sufrió ninguno luego de obtener el refuerzo.

“Es mínima la signosintomatología que podés sentir, yo en la primera aplicación a las 12 horas sentí todos los síntomas, pero con un analgésico común se fueron, pude seguir trabajando, de hecho estaba en el Hospital 24 horas de guardia así que seguí trabajando”, explicó.

Por otro lado, la médica aprovechó para expresar su preocupación por el comportamiento que presencia puertas afuera del Hospital. “Hay mucha inconsciencia, la gente anda por la calle sin barbijo, está en una cola en un banco, vos vas a hacer un trámite y vos ves que no les importa, lo veo en la guardia, te pegan una patada en la puerta de la guardia para que los atiendas a las 2 o 3 de la mañana”, relató.

Por otra parte, frente a la posibilidad de un pico de contagios en la ciudad, Rosiano aclaró que “nosotros desde el día 1 nos manejamos de la misma manera y estamos preparados para lo que venga, muy tranquilos porque sabemos que estamos muy bien capacitados, gracias a Dios no nos falta nada y tenemos todo para trabajar, por supuesto que en ocasiones las cosas se terminan y hay que reponer, pero el tema es afuera”.

Finalmente, y refiriéndose al estado del personal de salud tras tantos meses de trabajo durante la pandemia, Claudia dijo que “no damos más, estamos rompiéndonos nosotros para armar a los otros, no hemos tenido vacaciones, recién ahora uno que otro por ahí está tomando algunos días como para poder seguir” .