COMIENZA EL MES DE LA MUJER: SE ANUNCIARON LAS ACTIVIDADES

Mañana 15 de febrero iniciará el Mes de la Mujer en Bragado, por lo que nuestra ciudad y el Centro Cultural Florencio Constantino vivirán diversas actividades bajo este marco. Las mismas ya fueron anunciadas en conferencia de prensa por Malena Católica, directora municipal de Cultura.

El evento comenzará a las 19 horas en la Sala de Exposiciones del Centro Cultural con una muestra titulada “Mucho más que flores”, hecha por un colectivo de mujeres artistas oriundas de nuestra ciudad. “En el marco de esa exposición se van a realizar diferentes talleres”, detalló la funcionaria.

Los talleres serán: “Seré Flor cuando yo quiera” dirigido por Rita Corigliano (mañana en la Sala de Exposiciones); “¡Y yo también!” por Alejandra Mastrangelo; “La invisibilidad de un rostro” por Cinthia Peña; “Cuento y confección” por Claudia Logioco y Marisa Abat; “Hábitos Conscientes” por Sebastián Gobet, “Elegir y recibir cuando mirás arte” por Mónica Foresi y “Cerrar los ojos para ver” por Sabrina Sanchez.

El 3 marzo comenzará el Ciclo de Películas en el Microcine del Teatro Constantino, con una cartelera con temáticas referidas: What the F*cking is going on?; Lorena; Roma; Elisa y Marcela; Amor, deseo y tulipanes; Madre; Nadie sabrá nunca; Las herederas.

Ya cerca de la última semana, en cambio, habrá una Mesa Debate con cinco mujeres referentes. Vale mencionar que los horarios de los talleres y de las películas estarán en la página de Facebook de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Bragado.