CÓMO LES AFECTA A LOS COMERCIOS ESTA ‘SEGUNDA OLA’ DE CASOS Y UN EVENTUAL NUEVO CONFINAMIENTO

El contexto sanitario actual en Argentina nos posiciona en un estado de alarma por una ‘segunda ola’ de casos de Coronavirus, descrita por muchos como más grave que la primera. Ante un eventual nuevo confinamiento, los comercios podrían volver a verse afectados por las limitaciones.

La situación de nuestro distrito no escapa a la realidad nacional y existe una preocupación ante la posibilidad de nuevas restricciones. Guillermo Anso, secretario y representante del CUCI, conversó con El Megáfono y mencionó: “Es bastante difícil porque la situación durante todo el año ha repuntado, pero hay todavía muchos rubros que no pudieron ni arrancar”.

“Todo esto de la nueva ola hace frenar muchas cosas que están programadas para hacer. Si bien lo hemos planteado con las autoridades a nivel local, provincial y nacional, es muy difícil que se vuelva a como se trabajaba antes en la ‘Fase 1’, ‘Fase 2’ o la ‘Fase 3’”, explicó el dirigente, quien sostiene que serán perjudicados si se ve algún tipo de cierre en alguna ‘Fase’.

Para Anso, hubo una relajación de la comunidad en general cuando se supo que el país consiguió la vacuna. En este sentido, indicó: “El mejor método para poder seguir trabajando como lo estamos haciendo es con todos los cuidados, el aislamiento necesario, el barbijo, no abandonar y no relajarse”, a lo que agregó: “Si no tenemos las vacunas necesarias y no cumplimos con todas las medidas, esto se va a complicar en la entrada al invierno”.