Compactaron 200 caños de escape antirreglamentarios: las multas rondan en los 27 mil pesos

Una de las problemáticas que está registrando Bragado en materia del tránsito es la gran utilización de escapes antirreglamentarios por parte de jóvenes, lo cual genera una gran molestia en los vecinos y constituye una infracción a la normativa vigente. Por tal motivo, esta mañana la Municipalidad de Bragado mostró el trabajo de compactación de 200 escapes, a los fines de crear conciencia.

La compactación fue realizada en el Parque Industrial. Al respecto se refirió el director de Tránsito, Sergio Ledesma, quien explicó que se tratan de elementos secuestrados durante el año pasado. Dijo que la intención de mostrar la compactación es para que se entienda que “no hay que llegar a esto”.

Por su parte, la jueza de Faltas, Victoria Maffasanti, indicó que el objetivo es “mostrar el destino final de todo lo que hay detrás del trabajo que realizan los inspectores, la aplicación de una multa y el compactado de los caños de escape”. Contó que la sanción que se aplica ronda en los 27 mil pesos, lo cual se suma al gasto que tendrá que afrontar la persona para reponer su escape por otro reglamentario. No obstante, instó a la “conciencia social” ya que ese tipo de elementos no debieran utilizarse por el perjuicio que traen, y no por la multa.

En lo que respecta exclusivamente al costo de las multas, Maffasatini explicó que “son elevadas porque entendemos que detrás de la colocación de un escape antirreglamentario hay una idea de ocasionar algún perjuicio quizá, o de participar en alguna competencia en lugares no permitidos”. “Esto es más complejo que el simple hecho del caño de escape”, añadió.

Una cuestión a destacar es la preocupación que expresó Ledesma respecto de lo que pueda suceder en pocos meses. “Se nos viene un verano complicado porque ha crecido muchísimo –el uso de caños de escape antirreglamentarios- y se ven muchos menores de edad conduciendo motos, y haciendo destrezas a cualquier hora y en cualquier lugar, con un peligro enorme”. En tal sentido, mencionó los trabajos que se realizan para tratar de prevenir ese tipo de situaciones.