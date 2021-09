Con Marini a la cabeza, la lista 2 del FdT cerró su campaña: “acá están los sueños de todos”

A pocas horas del inicio de la veda electoral, un amplio sector del Frente de Todos se congregó en el Club Porteño con la intención de participar en el acto de cierre de campaña de la lista N°2 que encabezan German Marini y Valeria Acosta como precandidatos a concejales, y Eugenia Casajús como primera precandidata a consejera escolar. Hubo varios mensajes y una fuerte arenga para vencer al oficialismo y lograr ser mayoría en el Concejo Deliberante. “Acá están los sueños de ustedes, de cada militante y de cada familia de Bragado”, manifestó Marini.

El acto se realizó a las 20hs. Las grandes dimensiones del lugar favoreció la concurrencia de un número considerable de personas, pero en todo momento se mantuvieron los recaudos ubicando sillas distanciadas entre sí y manteniendo el uso de cubrebocas. Se prestó mucha atención a la estética, por ejemplo mediante la colocación de una tarima para que hablaran los oradores, dos televisores que transmitían el logo de “Todos” y varios banners con los rostros de los precandidatos.

Los primeros en hablar fueron los dos primeros precandidatos a consejeros escolares: Eugenia Casajús y Nicolás Armagno (conocido como “Nico Rodante”). Ella destacó el rol de la militancia y fue enfática al remarcar que “queremos un Bragado mejor”, sobre lo cual agregó: “necesitamos que los chicos se queden acá una vez que terminen el secundario”. El artista, por su parte, enfatizó en el apoyo recibido: “nuestro mensaje se ha multiplicado de corazón a corazón, de boca en boca”.

Otro de los que habló fue el tercer precandidato a concejal, Fernando Maidana. Se refirió a la tarea diaria que realiza el equipo de trabajo en pos de brindar soluciones a las necesidades de los bragadenses, sobre lo cual remarcó que ha sido siempre constante ya que la gente “no nos vio desaparecer”. Sostuvo que “esta lista es la que va a gestionar, a poner las cosas que hay que poner para que Bragado pueda ser mucho mejor” y aseguró que, independientemente de cuál sea el resultado, “nos queda la tranquilidad de haber dado todo, no sólo en esta campaña, sino todo el tiempo”.

En cuanto a Valeria Acosta, indicó que “esta lista representa la unidad, los sueños de un Bragado mejor”. Dijo que “queremos un Bragado donde nuestros hijos puedan elegir vivir y se les ofrezca oportunidades de desarrollarse”, y añadió: “estamos acostumbrados a escuchar que los jóvenes son el futuro, y no es así; ustedes son el presente, necesitan una ciudad que les brinde las oportunidades hoy, que se puedan desarrollar laboralmente, que puedan elegir donde trabajar, que puedan crecer en sus profesiones”. También, dijo: “no quiero en mi ciudad a un intendente que les cierre las puertas durante 4 años y que en plena campaña les prometa cosas para sacarles la foto”.

La referente de Camioneros sostuvo que “este espacio es el único que le puede ganar en noviembre a Vicente Gatica”. Alentó a “que en el 2023 Bragado vuelva a tener el gobierno peronista que nos merecemos”, e incluso dedicó un párrafo especial para las mujeres: “les pido a mis compañeras que sigamos luchando juntas, unidas; hemos conquistado muchos espacios durante todos estos años, pero todavía faltan muchos lugares por ocupar. (…) Seamos protagonistas de la historia social y política de nuestro país como lo hizo nuestra querida Evita, como lo hace Cristina y como lo va a hacer nuestra compañera Victoria Tolosa”.

El cierre del evento estuvo a cargo de German Marini, tras ser quien encabeza la lista. Destacó el rol que cumplieron Dario Duretti, Pablo Groba y Sergio Broggi en el armado de “esta gran mesa política”, pero también pidió un aplauso para todos los militantes del Frente de Todos independientemente de cuál sea la lista que voten. “Tenemos adversarios circunstanciales, pero sabemos que el lunes vamos a estar trabajando todos juntos para poder vender en noviembre a Vicente Gatica”, manifestó.

Marini consideró que “no puede ser que Bragado sólo tenga una opción de estudios terciarios para que los chicos puedan pensar en un futuro en Bragado, -y- no puede ser que después de 6 años de gobierno tengamos que seguir esperando un techo y una vivienda propia”. Sostuvo que durante la gestión nacional y provincial de Cambiemos no hubo avances para nuestro distrito, lo cual opinó que contrasta con la actualidad: “las obras que están llegando a Bragado y las asistencias son porque tenemos un gobierno nacional y provincial que acompaña a la lista 2 del Frente de Todos”, dijo.

Ya sobre el final, German indicó que “la lista 2 es la que nos representa, acá están todos mis compañeros y compañeras, pero también están los sueños de ustedes, de cada militante y de cada familia de Bragado que no quiere seguir viviendo con Cambiemos”. “Tenemos el desafío de llegar en diciembre y conformar un bloque de concejales que sea mayoría para que podamos nosotros decidir los destinos de Bragado”, enfatizó.