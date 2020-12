CONFIRMADO: TORELLO ACUDIRÁ A LA JUSTICIA PARA DECLARAR “INCONSTITUCIONAL” A LA LEGALIZACIÓN DEL ABORTO

Compartir en...

La aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo no cayó bien al diputado nacional Pablo Torello (Juntos por el Cambio). Por tal motivo, él y su equipo de trabajo ya se encuentran abocados a la tarea de diagramar el pedido de inconstitucionalidad que llevará a la Justicia. Así lo indicó en el marco de una entrevista con EL MEGÁFONO, donde también se refirió a su rechazo a la Ley de Movilidad Jubilatoria.

Para el legislador, los jubilados han sido perjudicados con la iniciativa del gobierno. Opinó que consiste en “otro recorte más” ya que, según su criterio, “con la fórmula anterior deberían haber cobrado el 42% -de aumento- y recibieron entre el 23 y el 35%”. Sostuvo que “con esta fórmula les van a volver a sacar porque no tiene en cuenta el tema inflacionario” y además consideró que “los hace socios de la recaudación del Estado, cuando en realidad debieran garantizarles la estabilidad de los ingresos”.

En lo que respecta a la legalización del aborto, manifestó que “se lleva adelante por una cuestión de comodidad”. Dijo que “no hay que criminalizarlo”, pero aclaró: “nadie puede otorgar un derecho quitando otro”.

Indicó que “no es un tema religioso ni nada, es una cuestión ética” y también remarcó: “siempre hay que luchar por la vida, no por la comodidad”. Opinó que “no podemos deslindar la responsabilidad de la persona que se embaraza” y del padre, e incluso cuestionó que “con esta Ley el padre de esa persona no tiene ningún derecho, solamente la madre”.

Consultado sobre las declaraciones que había formulado semanas atrás acerca de una posible judicialización del asunto, manifestó que ya está comenzando a concretarlo. “Estamos haciéndolo”, dijo, y agregó: “tenemos un equipo de gente que está trabajando en el tema para ver cuál es la manera de presentación para plantear la inconstitucionalidad de esta Ley”.