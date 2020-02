CONFIRMAN UNA MUERTE POR SARAMPIÓN Y OTRA POR DENGUE EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Compartir en...

Una mujer de 50 años con domicilio en el partido bonaerense de La Matanza falleció enferma de sarampión, primer caso mortal en la provincia desde 1998; y un hombre de 73 años residente en el municipio de Avellaneda murió afectado por dengue, informaron fuentes de las carteras de Salud nacional y bonaerense.



Ambos fallecidos fueron atendidos en establecimientos sanitarios privados en la ciudad de Buenos Aires, en el Hospital Italiano en el caso del fallecido por dengue.



La mujer de 50 años de La Matanza murió tras un cuadro de sarampión luego de haber sido sometida a un tratamiento de quimioterapia con posterioridad a un trasplante, y su fallecimiento además de ser el primero desde 1998 en la provincia de Buenos Aires lo causó una enfermedad que había sido eliminada en el país en el año 2000.



El ministro de Salud, Gines González García, afirmó que “no hay problemas de vacunas contra el sarampión en la Argentina, hay que acercarlas a la gente” al referirse a la primera muerte por esta enfermedad en la provincia de Buenos Aires desde 1998 y aseguró que junto a la persona que falleció por dengue “ambas eran muy vulnerables“.



“Tenían inmunodeficiencias, estaban en situación crítica y con un transplante, todo esto demuestra lo que veníamos diciendo que tenemos riesgo y hay que trabajar intensamente” destacó el ministro al presentar el Programa Nacional Remediar en la quinta de Olivos.



Por su parte, la Secretaría de Acceso a la Salud de la cartera sanitaria nacional, Carla Vizzotti, dijo a Telam que “nuestra realidad es el dengue y el sarampión, en ese sentido la posibilidad de un caso fatal en el contexto de un brote en curso es algo que puede pasar. El brote de sarampión no se pudo controlar todavía, se llevaron vacunas extras para combatirla, lo que pasa es que el sarampión es una enfermedad muy subestimada“.



Agregó que la fallecida de sarampión “era un paciente inmunocomprometido, tenía contraindicada la vacuna y al estar en contacto con el virus falleció“.



Respecto al hombre que murió de dengue aclaró que “se trata de una persona mayor que ingresó al centro de salud en una situación grave. En el caso del dengue no hay vacuna, pero en la Argentina a diferencia de lo que ocurre en Brasil y en Paraguay no estamos teniendo una situación de un número de casos que desborde el sistema de salud”.



Vizzotti recordó la necesidad de vacunarse contra el sarampión “que es una enfermedad que se puede erradicar, actualmente estamos teniendo un brote por goteo, es decir cuatro o cinco casos por semana, por lo que el desafío es intensificar la vacunación en aquellas zonas de baja cobertura porque allí podrían aparecer más casos e inclusive algún otro caso fatal”.





BOLETÍN EPIDEMOLÓGICO

De acuerdo al Boletín Epidemiológico bonaerense desde comienzos de septiembre de 2019, Argentina “está registrando la mayor incidencia de casos confirmados de sarampión desde la eliminación de la circulación endémica del virus“, con casos confirmados en la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



El primer caso se registró en el municipio de Vicente López y desde ese momento hubo 114 casos de sarampión; distribuidos en 19 municipios: Almirante Brown (1), Avellaneda (1), Berazategui (1), Hurlingham (2), Ituzaingó (6), La Matanza (21), Lanús (1), Lomas de Zamora (3), Malvinas Argentinas (2), Marcos Paz (1), Merlo (32), Moreno (19), Morón (3), Pilar (3), Quilmes (1), San Martín (11), Tigre (1), Tres de Febrero (3) y Vicente López (2).



De acuerdo al Boletín bonaerense, el inicio de la transmisión de sarampión ocurrió en instituciones sanitarias pero “este tipo de transmisión no contribuye de manera importante a la incidencia de sarampión en comunidades urbanas, donde la cobertura de inmunización es escasa o moderada.”



Algunos sitios de adquisición de sarampión fueron el hogar (46 [40,35%]), centros de salud (6 [5,26%]), transporte público (3 [2,63%]) y otros entornos (3 [2,63%]), mientras que los seis casos ocurridos en el medio hospitalario concurrieron a consulta por un motivo distinto de sarampión y mantuvieron contacto con un caso confirmado.



De los 114 casos confirmados, sólo 6 (5,26%) estaban vacunados en forma adecuada con Triple Viral (TV),







MUERTE POR DENGUE

En el caso de la muerte por dengue, el hombre de 73 años “fue internado en la Unidad de Terapia Intensiva al presentar complicaciones propias de la enfermedad de dengue pero lamentablemente falleció“, aseguró el Hospital Italiano en un comunicado.



“Luego de un primer estudio positivo en el hospital se derivó la muestra a dos centros de referencia en el país para su confirmación, y en uno de estos centros el diagnóstico fue positivo“, detalló el centro sanitario.



De acuerdo al Boletín Epidemiológico bonaerense, en la provincia de Buenos Aires fueron confirmados por laboratorio en lo que va del año 73 casos de dengue con un registro del 93% con antecedente de viaje previo al inicio de síntomas, principalmente a Paraguay.



Los serotipos identificados fueron DEN 4 (46/70), DEN 1 (12/70), DEN 2 (6/70) y en otros nueve casos no se registró el serotipo.



Actualmente se encuentran en estudio 45 casos probables de dengue de los cuales 33 cuentan con antecedente de viaje a zonas con circulación viral conocida, siendo Paraguay el principal país visitado.

