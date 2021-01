CONTINÚA EL CICLO DE RECITALES AL AIRE LIBRE EN BRAGADO CLUB

Compartir en...

Como ya se viene realizando desde hace un mes, dio inicio un espacio de música en vivo al aire libre y con entrada limitada de público en el buffet de Bragado Club, también conocido como ‘La Torre Pizzería’. Este sábado se va a estar realizando el cuarto show, con todos los protocolos vigentes e ingreso únicamente con reserva previa.

“Estamos desde hace 4 fines de semana trabajando en Bragado Club, pudimos generar un espacio para los músicos y también para el lugar, para los sonidistas, así que estamos muy contentos por el resultado porque la verdad que todas las jornadas fueron con las entradas agotadas”, explicó Nicolás Armagno en diálogo con ‘BRAGADO TV AL MEDIODÍA’.

Armagno, conocido por muchos como Nico ‘Rodante’, manifestó la inmensa alegría de los músicos tras conseguir un espacio en donde los músicos y las bandas puedan reencontrarse con el público luego de varios meses en los que la actividad se vio severamente afectada por la pandemia.

“Lo que vengo notando es que se empieza a valorar mucho más el trabajo del músico y está bueno, tanto desde el público como desde una persona que contrata a un artista. Se está generando en la ciudad quizás algo que no pasaba antes”, añadió.

Únicamente se puede ingresar al lugar con reserva, la cuál no tiene costo, y además en la entrada se le toma la temperatura al público. “La mesa es como una burbuja en donde la gente se puede sacar el barbijo, pero no se puede mezclar una mesa con la otra, tampoco puede haber gente en la barra”, precisó Armagno.

Nicolás también aclaró que en otros municipios de la zona (como en Chivilcoy) no se están realizando este tipo de espectáculos, por lo que dijo que “ser músicos es un trabajo y me parece que es un derecho que tenemos, así que me parece que nosotros estamos mostrando que se puede y quizás otros municipios y otras localidades, de acuerdo a su situación epidemiológica, tendrían que reverlo. Es algo muy positivo para la gente porque la música los llena de alegría”.

Este sábado, a partir de las 21 horas, se presentarán Nicolás Rodante, ‘Cony’ Daffonchio y Anónimos en el buffet de Bragado Club. Las entradas son limitadas y podrán reservarse en la página de Instagram y Facebook de ‘La Torre Pizzería’.