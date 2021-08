Continúan ofreciendo créditos a tasa cero a monotributistas

Compartir en...

email

Surgió un nuevo beneficio para los monotributistas y tiene que ver con la posibilidad de acceder a créditos a tasa cero. Los fondos solicitados por los inscriptos se acreditarán en una tarjeta de crédito y se pagarán en 12 cuotas sin interés.

Para explicar a fondo este procedimiento estuvo la contadora Daniela Álvarez en diálogo con BRAGADO TV AL MEDIODÍA. “Se tramita a través de AFIP, cada agente con su contador puede gestionarlo. Se realiza a través de un desembolso en las tarjetas de crédito”, mencionó.

El beneficio es dado con el objetivo de amortiguar el impacto económico de la pandemia sobre monotributistas y autónomos. Asimismo, Álvarez señaló que el monto máximo será de 150 mil pesos para los monotributistas de categorías más altas, de 90 mil para la categoría A y de 120 mil para la B.

“Desde el momento en el que se otorga el crédito tienen 6 meses de gracia para comenzar el pago del mismo”, indicó la profesional. Para acceder al crédito no deberán prestar servicios en el sector privado, nacional, provincial o municipal; no deben ser empleados en relación de dependencia o estar percibiendo una jubilación; y no deben estar en Situación 3, 4, 5 o 6 en el Banco Central.

Cabe destacar que quienes ya hayan pedido este beneficio en 2020 podrán volver a solicitarlo y que hay tiempo de inscribirse hasta el 31 de octubre.