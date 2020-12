CONVERSATORIO: ESTA SEMANA, CARLOS CHAZARRETA

Compartir en...

Ayer al mediodía se emitió el 12º programa conducido por Marita Gelitti, “Conversatorio”, denominado por ella como un espacio de diálogo reflexión. En ésta oportunidad, el invitado de la semana fue Carlos Chazarreta, un reconocido herrero de nuestra ciudad.

Carlos, también reconocido por varios como un artista, comenzó a trabajar a muy temprana edad como “changarín” vendiendo helados o diarios, e incluso ayudando en los talleres mecánicos, hasta que un día tuvo la oportunidad de trabajar en Acería donde aprendió el oficio de herrería.

“Estuve 7 años y lo que no aprendí a hacer ahí no lo aprendés en ningún lugar porque había mucha libertad, lo que salía mal lo volvías a hacer, no había problemas”, explicó Carlos, quien agregó que gracias a su paso por la empresa pudo construir su casa y criar a su hijo.

Sin embargo, cuando fue despedido de Acería tuvo problemas para volver a encontrar trabajo. “Busqué muchísimo trabajo de lo que sea y no había forma, hasta que un día me encontré analizando qué tengo: las manos, lo que sé y aprendí, pero no tenía herramientas, entonces mi papá me prestó las herramientas y muchísima gente que me dieron una mano”, comentó.

Además de su oficio como herrero, Carlos es considerado por muchos como un artista por las esculturas que ha realizado y que hoy se pueden encontrar tanto en espacios públicos como privados, y aunque él no puede explicar exactamente cómo es que le nació, dice que “hoy analizo lo que fueron mis padres, mi mamá una gran modista que te hacía una servilleta o un gran traje de novia, y mi papá sin tener estudio porque no fue ni a la primaria tenía mucha capacidad.”