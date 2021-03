CONVERSATORIO: MARIANA CARDUS HABLÓ SOBRE LOS CUIDADOS DE LA PIEL

Compartir en...

Este jueves se emitió otro programa de “Conversatorio”, el espacio de diálogo y reflexión conducido por Marita Gelitti, y en ésta oportunidad la invitada fue la doctora Mariana Cardus, médica dermatóloga quien entre otras cosas, resaltó la importancia del uso del protector solar para evitar todo tipo de radiación nociva sobre la piel.

“A veces uno minimiza esto de la piel como un órgano pero es el órgano más extenso del cuerpo humano, además es el órgano que nos conecta con el medio ambiente”, explicó Cardus, previo a comenzar a charlar acerca de una de las patologías más comunes en la piel: la soriasis.

“La soriasis tiene una base genética pero un desencadenante emocional y un impacto muy importante en la piel, si bien no es el único órgano donde impacta, ya hace muchos años que se sabe que es una enfermedad sistémica, es decir que afecta al resto de los órganos”, explicó Mariana.

Carus no sólo se refirió a las patologías más visibles y comunes en la piel, si no que también estuvo hablando acerca de uno de los métodos para protegerla: utilizando protector solar. Pero no sólo en la época de vacaciones de verano cuando se está más expuesto al sol, si no que pidió que se utilice todo el año por los diferentes tipos de radiación a los que estamos expuestos.

“La radiación ultravioleta es la que todos conocemos, la que nos pone colorados, la que nos ampolla si nos quedamos al sol sin protector, la que nos broncea mucho, la que nos da cáncer de piel, pero también existe una radiación ultravioleta ‘A’, y es la que pasa a través del vidrio de un parabrisas, en las galerías, y es esa que por ejemplo en el invierno nos da ese calorcito lindo que buscamos en las veredas, y eso también produce fotoenvejecimiento, cáncer de piel, manchas, pero no nos da la sensación de calor”, explicó.