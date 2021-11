Conversatorio: Marita Gelitti dialogó con Juan Figueras

Este jueves y como todas las semanas, se emitió un nuevo programa de “Conversatorio”, el espacio de diálogo y reflexión conducido por Marita Gelitti. En esta oportunidad, el entrevistado fue Juan Figueras, productor agropecuario y actual presidente de la Comisión de la Fiesta Nacional del Caballo.

Figueras contó con orgullo la dimensión que ha ido ganando la fiesta durante los últimos años, y dijo que “el hecho de ser Nacional creo que fue la frutilla del postre, algo que se lo merecía, pero realmente yo he andado por varios lugares y no hay paseo criollo como el nuestro, no hay una fiesta que abarque tantos eventos en un fin de semana, no hay tanta concurrencia de gente, son 3 o 4 días que abarca a un montón de cosas y muy variado”.

Por otro lado, también se refirió al desafío que conlleva organizar cada edición, pero admitió que a pesar de la preparación siempre surgen imprevistos, y uno de los más comunes está directamente relacionado con el tiempo.

“Yo me acuerdo de ser chico, no me acuerdo si era la presidencia de Raúl Moreno, me acuerdo un año en un desfile diluviaba y nosotros chicos metidos abajo de un techo para poder desfilar después pero siempre tocó unos días antes, y en 2019 nos llovieron 160 milímetros en 2 días y ahí se tuvo que improvisar un montón de cosas”, relató.