CONVERSATORIO: RAÚL MACÍAS Y LABOR SOCIAL A TRAVÉS DE LA NATACIÓN

Compartir en...

email

Raúl Macías es uno de los primeros emprendedores bragadenses y uno de los que más éxitos consiguió en su rubro. Por ello, el dueño de RM Natación y RM Centro de Rehabilitación protagonizó el último programa de “Conversatorio” que se emitió por la pantalla de Cablevisión.

Durante la charla con Marita Gelitti hubo tiempo para dialogar sobre muchas cuestiones, pero siempre el análisis estuvo puesto en cómo se inició en el negoció y cómo se desarrolló a partir de una idea y un sueño. Además, también se charló sobre la importancia de la rehabilitación acuática y de los beneficios que trae.

¿Qué lo atrajo a la natación?, según contó: “Cuando me tocó estar en la pileta, estaba en la parte de arriba y nada me llamaba la atención hasta que trajeron a un nene que tenía dos miembros nada más. Lo metieron a la pileta. Lo único en lo que me enfoque era en su cara, no decía nada hasta que lo sentaron al borde de la pileta. Cuando le dieron la indicación de que se metiera su cara era otra: había alegría, había sensación libertad. Era el único lugar en donde no precisaba de su silla ni de nadie”.

En los anteriores episodios de “Conversatorio” estuvieron el ingeniero Alejandro Petek, la diseñadora Laura Elías, la nutricionista Jimena Martorelli, Jorgelina Lombardo, la joven Brenda Beccaglia, el instructor de equinoterapia Daniel Bertora, la psicopedagoga Vanesa Carobini, el arquitecto Martín Ortellado, la obstetricia Guillermina Machado, el herrero Carlos Chazarreta y la museóloga Marcela Coñequir.