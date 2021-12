Corina Delettieres propone resignificar una rama caída del histórico ombú

Mediante una gacetilla de prensa, la exdirectora de Cultura de la gestión sanpredista, Corina Delettieres, informó sobre una propuesta que presentó al intendente Vicente Gatica para resignificar una rama de gran porte que se desprendió del histórico ombú de la plazoleta Candelario Gerez. Considera oportuno que se le realice una intervención artística a modo de preservarla, o bien que sea utilizada con algún otro propósito que rescate su importancia patrimonial. “Sería una torpeza, una tristeza, y no hablaría bien de nosotros si esa parte muy grande de ese árbol, es quemada o tirada en el basural”, dijo.

La ex funcionaria aclaró que su propuesta fue presentada “como ciudadana preocupada y atenta, como muchos, a los temas histórico culturales”. Opinó que “siempre debemos involucrarnos, y esto no debe molestar a nadie”. También agregó: “si no hay ideas, estamos para sumar”.

En la carta presentada al Jefe Comunal detalló las razones que motivan su idea. Manifestó que es para “preservar y mantener en la memoria uno de los ´brazos´ de nuestro querido ombú”, tras considerar “la importancia de dicho árbol (hierba), para nuestra comunidad, siendo uno de los emblemas de nuestro patrimonio local”.

Indicó que “en varias localidades del territorio bonaerense existen árboles muertos de pie, que han sido intervenidos artísticamente, resignificando su lugar, su existencia, y formando parte para siempre de la comunidad, de otro modo”, por lo que propone algún tipo de resignificación artística de la rama del ombú para que luego sea exhibida al público como una pieza de valor (inventariada patriomonialmente).

Sostuvo que “existe una comisión de patrimonio y cultura que siempre preside el o la responsable de Cultura, y ahí deben tocarse estos temas”. En ese marco, dijo: “espero que evalúen esa propuesta, o tal vez otra que tengan en pos de preservar, como en otros sitios se hace con todo lo que es parte del patrimonio”.

También, añadió: “no he visto pronunciamiento y me da temor, y lo he charlado con muchos vecinos, que vengan a cortar la rama (que es muy grande) y la lleven como leña”.