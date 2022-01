Corniglia cuestionó al Municipio por excluir al personal de salud del bono: “sentimos un chicaneo”

El bono de 5 mil pesos que entregó el Municipio a los trabajadores municipales generó malestar en CICOP debido a que el personal de salud no fue incluido. Por tal motivo, esta mañana EL MEGÁFONO entrevistó al delegado de la seccional, Pablo Corniglia, quien indicó: “sentimos una especie de chicaneo del Ejecutivo hacia nosotros”.

Corniglia enfatizó que “varios municipios de la provincia de Buenos Aires dieron bonos al personal de la salud”. Recordó que CICOP lo solicitó a la Municipalidad de Bragado a través de una nota, e indicó que les fue negado tras una reunión “sin respuestas demasiado claras”.

Según el Delegado, “dijeron que por ahora solamente nos iban a dar el aumento que había pactado Provincia, que viene con la coparticipación, y que el bono no iba a ser factible”. En ese marco, cuestionó que horas después anunciaran un bono para los trabajadores municipales, el cual excluye al personal de salud. “No nos pareció bueno lo que hicieron”, agregó.

Reafirmó la frase que publicó CICOP en sus redes sociales (“queda claro el no reconocimiento de nuestra labor durante el año. Nosotros estuvimos en la pandemia…., las autoridades no”), y añadió: “la mayoría de las autoridades no estaban al lado de los pacientes por factores de riesgo; nosotros fuimos los que estuvimos ahí poniendo el alma y el cuerpo… y, por las gestiones que ellos hicieron, Bragado quedo tercero en letalidad a nivel nacional”.

Además, citó casos de Municipios de la zona que sí otorgaron bonos, como por ejemplo Chivilcoy ($10 mil) y Alberti ($20 mil).