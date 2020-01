COSTA TRAS LA INVITACIÓN AL FORO: RECLAMÓ LA FALTA DE ATENCIÓN DE GATICA A SUS PROPUESTAS SOBRE MEDIO AMBIENTE

Compartir en...

La intención por parte del oficialismo de encontrar un aval por parte de Orlando Costa para el Foro de Medio Ambiente, no ha obtenido la respuesta esperada por parte del Ex Intendente. A través de su cuenta de Facebook cuestionó que lo hayan invitado públicamente sin comunicárselo por privado y también aprovechó la oportunidad para cuestionar la política medioambiental de Vicente Gatica y la falta de atención a las propuestas que él le acercó al comienzo de su primer mandato de gobierno.

La situación se generó debido a que, en el anuncio del Foro de Medio Ambiente que se realizará el 10 de febrero, la concejal Daniela Monzón (Juntos por el Cambio) dijo que “en lo particular, hago extensiva la invitación al Ingeniero Orlando Costa quien es la persona que más sabe de medio ambiente en Bragado, es el pilar de esto y en su momento logró que Bragado fuera una ciudad modelo”, cosa que posteriormente fue replicada en el portal oficial de la Municipalidad. Lejos de sentirse alagado, el Ex Intendente escribió: “les respondo a la invitación que me hacen en forma pública por Facebook desde la página oficial de la Municipalidad, sin contacto previo. He acercado propuestas oportunamente a Vicente, sobre este y otros temas, sin encontrar receptividad. Tiene pleno derecho porque fue elegido para gobernar con sus ideas y estilo, que son diferentes a las que sostuve y sostengo. No obstante, colaboré al principio cuando hubo un funcionario a cargo de medio ambiente, aunque el tema no era prioritario ni debidamente atendido”.

En lo que respecta a la iniciativa del Municipio, dijo que “está bien convocar a los ciudadanos a un Foro, pero las cosas no se hacen solas” y emitió una serie de preguntas que el gobierno debiera tener resultas “porque sino no es improbable que hagan algo, como sucedió hasta ahora”. Dijo: “¿quién es la persona preparada a cargo -del área de Medio Ambiente-?, ¿qué misiones y funciones tiene su Decreto de designación y con cuánto personal cuenta?”.

Según el Ex Intendente, “hoy tenemos el gobierno local con mayor cantidad de funcionarios políticos, de personal y presupuesto de la historia, que no tiene políticas y acciones ambientales y climáticas en el Siglo 21”. Contó que “le acerqué material a la Concejal Monzón cuando me lo pidió interesada en el tema”, aunque aclaró: “no creo que desde su función legislativa pueda hacer mucho si el Intendente no lo prioriza en la ejecución. Les sugiero que se lo alcancen a él para que lo estudie y en todo caso después conversamos nuevamente como en los primeros días de 2015”. Además, sostuvo: “respecto a nuestra gestión, que citan en la nota, les recuerdo que Gestión Ambiental era Secretaría, con 2 Direcciones, 6 Departamentos y 87 empleados, todos con formación adecuada. La estructura del gobierno municipal cuando lo dejamos en 2007 era de 34 funcionarios políticos (hoy son más del doble) y 940 empleados (hoy son 1200 o más, dicen). Por esto antes había políticas y acciones, con errores y aciertos para nosotros medio ambiente era fundamental y definía prioridades”.

LA RESPUESTA DE NATALIA GATICA Y LO QUE DIJO COSTA

Las declaraciones del Ex Intendente no pasaron inadvertidas para la secretaria de Integración Socio Urbana y Ambiental, Natalia Gatica, quien también había participado en el anuncio. Por Facebook le agradeció “por seguir con interés nuestras publicaciones”, y añadió: “en el presente, las herramientas de convocatoria han cambiado. Igualmente, no hemos cursado hasta el momento invitaciones individuales, sí a todos los vecinos”. También le dijo: “es una pena que no puedas acompañarnos, creemos que el intercambio comunitario siempre es más rico y valioso que los personalismos! Te mando un abrazo enorme y el cariño de siempre”, lo que motivó una nueva respuesta por parte de Costa: “gracias Natalia por la sinceridad y el cariño expresados. Tenés razón, no represento a nadie, no estoy en la actividad política. Sólo soy una persona que estudia y aprende de experiencias exitosas en otras ciudades, como también colaboro con varias en estos y otros temas tan importantes para la calidad de vida de los ciudadanos en el Siglo 21. Intenté colaborar desinteresadamente con ustedes y respeto que no les parezcan pertinentes mis propuestas de antes y ahora”.