COVID-19: FINALIZÓ LA APLICACIÓN DE LA PRIMERA DOSIS DE LA VACUNA A 450 TRABAJADORES DE LA SALUD

Compartir en...

email

La Municipalidad de Bragado dio a conocer una buena noticia. El pasado sábado concluyó la etapa inicial de vacunación de los primeros 450 trabajadores de la salud que recibieron la primera dosis de la Sputnik V contra el COVID-19. Ahora ya se está pensando en la segunda y también en cómo se trabajará a posteriori.

Según explicó a BRAGADO TV la secretaria de Políticas Públicas de Salud, Mónica Pussó, no hay una cifra exacta sobre cuántos trabajadores de la salud quedan por vacunar en otras etapas debido a que la Provincia no informó cuál es el total de inscriptos en el registro de interesados. No obstante, manifestó que ya habría abarcado a casi todo el Hospital San Luis, por lo que los restantes corresponderían fundamentalmente al sector privado.

Un dato importante es que se pudieron aprovechar las 450 vacunas que llegaron a Bragado, sin que resultara necesario desechar ninguna por algún inconveniente. Las segundas dosis llegarían en poco tiempo, por lo que se estima que en 21 días comenzará el proceso de aplicación.

PLANES PARA ABRIR EL SEGUNDO CENTRO DE VACUNACIÓN (LA ESCUELA 7)

El proceso de vacunación abarca la coordinación de muchos actores. El Consejo Escolar comunicó el pasado viernes que ya se pusieron en marcha los trabajos de preparación de la Escuela Primaria N°7, ya que se mantiene firme la idea de transformarla en una sede de aplicación de dosis en un futuro.

En tal sentido, se realizó una recorrida por la escuela para observar todos los detalles que se deben cumplir de acuerdo a lo solicitado por la representante de salud Adriana Sánchez. Ella misma participó de la actividad junto a la consejera escolar María de los Angeles Sola; la jefa distrital de Educación, Ana Aguilar; el coordinador de la sede, el Prof. Gustavo Sarroca; la directora de la institución, Beatriz DellImagine; y el jefe de la oficina local de EDEN, Néstor Irioni, ya que la empresa tendrá a su cargo el abastecimiento de la energía eléctrica para los freezers que mantendrán la refrigeración de las vacunas.

Según explicó el Consejo Escolar, María de los Ángeles Sola también cumplió un rol importante “gestionó la ampliación del ancho de banda y colocación de dos routers de internet en el establecimiento, que generarán el wifi necesario para las computadoras que se utilizarán. De esta forma se obtendrá la intensidad de ancho de banda para el envío de la información en tiempo real, cómo se solicitó desde la coordinación central”.