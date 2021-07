Creativo emprendimiento laboral: una estudiante desgraba clases universitarias

Compartir en...

Casi todos los estudiantes universitarios desearon alguna vez tener por escrito todo lo que dijo el profesor en clase. A raíz de esa necesidad, a la estudiante bragadense Selene Percudani se le iluminó la lamparita: empezó a desgrabar clases a cambio de 600 pesos.

Percudani, una estudiante de Abogacía en la Universidad Nacional de La Plata, dialogó con Marcelo Méndez durante EL MEGÁFONO, donde contó cómo surgió la idea que ahora practica y de que se trata su actividad.

En 2017 terminó la secundaria en Bragado, a lo largo de su estadía en La Plata tuvo la motivación de conseguir un ingreso propio, por lo que comenzó a “tirar curriculum” sin suerte alguna. Ya en 2021 un estudio jurídico la incorporó pero, a pesar de las experiencias que sumó allí, el salario mensual no le alcanzaba.

“Esto de las desgrabaciones quizás es novedoso acá en Bragado pero en todas las facultades pasa, yo siempre lo hice”, aseguró la joven, explicando que era una actividad que hacía para sí misma y para su grupo.

En este sentido, agregó: “este año, a raíz de que continúa la pandemia y no hay presencialidad, mucha gente se ha anotado en materias en un horario que no puede, lo que hacen es grabar las clases y después escucharla. Hay mucha gente a la que no le gusta esto entonces me envían la clase a mi, yo la desgrabo y se las envío en formato PDF”.