Cruces en el Frente de Todos por las vacunas: un grupo emitió un comunicado y Marini salió a responderle

La interna del Frente de Todos ya se visibiliza en el plano público. Ayer se conoció un comunicado donde el sector unido que encabezan el “Chapu” Fernández y Ramiro San Pedro celebró la intervención de la vicegobernadora Verónica Magario para la solución de algunos inconvenientes que se registraron en la vacunación contra el COVID y además aprovecharon la oportunidad para solicitarle la vacunación de los grupos esenciales como la policía y los bomberos. Lo llamativo es que al concejal German Marini (miembro de la línea interna que encabeza Darío Duretti) pareció no agradarle y emitió otro comunicado diciéndoles que los logros son colectivos y que no debieran utilizar el nombre del Frente de Todos para un comunicado que no abarca a la totalidad del espacio político.

En realidad el primer comunicado tiene fecha del 15 de junio, aunque no tomó estado público hasta ayer. Según consta en su título, está dirigido “a la Vicegobernadora de la Provincia de Buenos Aires, compañera Verónica Magario”. Dice: “las y los integrantes del Frente de Todos Bragado queremos, en primer lugar, agradecerle que no sólo se haya preocupado por las dificultades que estaba atravesando el operativo de vacunación en nuestro distrito, sino principalmente, por sus gestiones para resolverlas”.

Marini, por el contrario, aseguró que “los logros son colectivos y hay involucrados múltiples actores”. También consideró un “atropello” el hecho que ese comunicado lo hayan firmado en nombre de la totalidad del Frente de Todos cuando en realidad pertenece a un sector: “por más que sean compañeros los que lo firman, el Frente de Todos es diverso pero eso no habilita a que hagan estos comunicados, en los cuales se deja de lado el trabajo colaborativo y el esfuerzo de todos, y se opaca la verdadera prioridad que es garantizar el derecho a poder vacunarse cada ciudadano”.

Otra cuestión que generó diferencias es la alusión del primer comunicado a que “cada vez más trabajadores y trabajadoras de la educación manifiestan a través de las redes sociales su alegría al recibir la vacuna” y su alusión a que “en Bragado aún tenemos grupos esenciales que no fueron vacunados, como bomberos y policía”. Marini respondió: “afirmar que la llegada de las dosis faltantes a un sector esencial como el de los docentes, auxiliares, los bomberos voluntarios y policía, es logro de tal o cual espacio es caer en un reduccionismo político de muy bajo nivel, por no decir oportunismo político, de aquellos que están alejados de la gestión y la acción”.

