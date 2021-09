Daniela Guini contó cómo se salvó de una tragedia en la Ruta N°5

La vecina bragadense Daniela Guini protagonizó una shockeante situación en plena Ruta N°5 que casi termina en tragedia: un hierro de desprendió de un camión de chatarra y por poco impacta en el parabrisa de la mujer. En diálogo con EL MEGÁFONO, Guini entró en detalles del suceso.

La conductora iba en dirección a Chivilcoy y el camión en sentido a Bragado, incluso ambos vehículos tenían otros atrás. Cuando se acercan, un trozo de metal de gran tamaño se desprende y, tras la reacción de Guini, termina dando contra de las ruedas.

“Iba tranquila, disfrutando el paisaje porque para mi la ruta es un placer. Entonces iba escuchando música y disfrutando del paisaje, pero siempre muy atenta”, señaló la damnificada a lo que agregó: “hay muchas formas de llamarlo, milagro o suerte, no me tocaba. Realmente estas cosas pasan todo el tiempo en la ruta”.

“Tuve la lucidez de reaccionar exactamente como se debía reaccionar, entonces no paso a mayores. Realmente podría haber sido un desastre”, sostuvo, y describió: “lo primero que pensé fue preocuparme por el camión. Dije ‘se rompió el camión y va a parar al diablo’. En ese instante me di cuenta de que era un fierro que se había caído de él”.A los pocos segundos de caído el hierro, Guini barajó la posibilidad de que este podía impactar en su parabrisa y que intentar esquivarlo con una maniobra brusca era contraproducente, ya que podía perder el control de su auto. “Con la goma del auto intenté pegarle cuando venía el fierro, como para romper (sólo) la goma y que no pase a mayores”, indicó.