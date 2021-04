Daniela Monzón no volverá al Concejo: extendió su licencia hasta la finalización de su mandato

Compartir en...

email

Una noticia de peso político tomó estado público en el día de ayer. Se trata de la decisión de la concejala Daniela Monzón (PRO Bragado) de extender su licencia hasta la finalización de su mandato, lo cual generará en la práctica que no regrese al Concejo Deliberante y concluya su labor legislativa.

Vale recordar que la actual licencia constituye la continuidad de los 30 días que se había tomado en marzo para analizar su futuro político. Optó por no renunciar, aunque en definitiva terminará concretándose en los hechos debido a que el parate regirá entre el 12 de abril y el 10 de diciembre.

Consultada por BRAGADO TV, reconoció que la decisión de solicitar una licencia sin retorno “no tiene mucha lógica”, y agregó: “me costaba menos eso que renunciar”. En tal sentido manifestó que no hay posibilidades de que se arrepienta, ya que su postura es clara: “no voy a volver”.

Según Daniela, “Juntos por el Cambio ya no me representa en Bragado, ni yo represento a Juntos por el Cambio en lo local”. Sostuvo que la victoria de su lista en 2017 se debió mayoritariamente al apoyo que dieron los votantes a la gestión de Vicente Gatica, motivo por el que considera apropiado dar un paso al costado porque “yo soy de la idea que la banca es más del partido y no tanto del concejal”. Además, añadió: “si bien la relación siempre fue tirante –con el gobierno-, ahora se tocó fondo y no hay vuelta atrás”.

La licencia ya fue aceptada anoche por el Concejo Deliberante. Ante tal situación, Nicolás Araujo podrá continuar ejerciendo el rol de concejal hasta el mes de diciembre.