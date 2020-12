DANIELA MONZÓN Y UNA GRAVE ACUSACIÓN: DIJO QUE ALGUNOS PACIENTES CON COVID MURIERON POR FALTA DE TUBOS DE OXÍGENO

Compartir en...

Gran repercusión han generado las declaraciones de la concejala Daniela Monzón (PRO) sobre las causas por las que habrían fallecido algunos pacientes con COVID-19. Lo atribuyó al supuesto faltante de tubos de oxígeno, lo que motivó que varios ediles de distintos bloques (oficialismo y oposición) le solicitaran que se rectificara o que radique la denuncia.

La edil dijo basarse en datos del CICOP. Manifestó haber estado intrigada sobre las causas por las que murieron muchos infectados de Coronavirus en la sala COVID del Hospital Municipal, sobre lo cual agregó: “muchos de esos pacientes fallecieron porque los tubos de oxígeno se agotaron”.

El comentario fue emitido en forma fugaz entre medio de muchas otras críticas de la concejal. No obstante, Germán Marini (Frente de Todos) optó por no dejarlo pasar y le dio mayor visibilidad ya que se detuvo a enfatizar sobre sus implicancias y gravedad: “está acusando o señalando que dentro del Hospital San Luis han fallecido personas porque se le terminó un tanque de oxígeno”, dijo. Consideró que el asunto no puede ser abordado livianamente ya que “eso es una vida”, por lo cual le pidió que se retracte o, “si puede probarlo, que vaya y haga la denuncia correspondiente”.

Otros de los concejales que también se acoplaron a Marini son Fernando Franzoni y Sergio “Chochón” Páez, ambos de Juntos por el Cambio, quienes formularon declaraciones similares.