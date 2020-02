DANTE CRIVELLI SE REFIRIÓ A SU PARTICIPACIÓN EN “TU FABULOSO FINDE”

Compartir en...

Otro artista local nos representó en la televisión nacional. Hace algunos días Dante Crivelli hizo una presentación en el programa “Tu fabuloso finde”, transmitido por Canal 9, y para dar detalles de su participación habló ante las cámaras de Bragado TV.

“La verdad fue una experiencia hermosa para mi, fue un día bello y que nunca me esperé”, destacó Crivelli. La participación del bragadense se dio de manera particular: no se anotó por falta de tiempo pero fue la misma producción quien lo convocó al programa.

Fue ese el momento en el que Crivelli tomó la decisión de competir, sobre lo que dijo: “perdí pero me llevo una experiencia hermosa, aparte me dieron laburo, me voy a reunir con el ‘Pampa’ y la producción que me llamó”.

En otros programas se presentaron también Diego García, “Los Acosta”, “Sentimiento del Monte” y la Peña “Raíces bailando”.