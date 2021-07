Darío Duretti también aspira lograr la unidad: “es un deseo y una acción personal”

Compartir en...

Ante la cercanía de la fecha límite para el cierre de las listas que se presentarán en la PASO, BRAGADO TV consultó al dirigente Darío Duretti sobre cómo competirá el Frente de Todos: ¿habrá una interna o se postulará con una lista de unidad? Dijo que la unión de todos los espacios “es un deseo y una acción personal”, aunque no descartó la posibilidad ir con boletas distintas si no hay acuerdo.

Manifestó que en estos días hay “mucha movilidad y diálogo entre todos los sectores como no pasaba desde hace mucho tiempo”. Consideró que “eso es un gran augurio”, y añadió: “me parece que va a tener un buen correlato para honrar el nombre del Frente de Todos, y que realmente estemos todos contenidos y valorados en su justa medida para poder ofrecerle a la comunidad de Bragado una alternativa de gobierno diferente a la actual”.

Sostuvo que la difícil realidad que vive el país exige “que la dirigencia política tenga una responsabilidad diferente”, por lo que remarcó que desde su espacio “hay una buena predisposición”.

Sin embargo, no negó una interna. “Cuando los acuerdos no alcanzan porque no hay las coincidencias que tiene que haber, las PASO son una buena herramienta”, dijo.