Debate por la sirena de los bomberos: ¿es necesaria? La repuesta de Abel Lotúmulo

Ante la decisión adoptada por el Intendente de Castelli de restringir el uso de la sirena de los bomberos, la Edición Central de BRAGADO TV consultó ayer al jefe del Cuerpo Activo del Cuartel de Bragado, Abel Lotúmulo, a los fines de conocer su opinión. Consideró que la sirena es la herramienta más eficaz para llamar a los servidores públicos ante situaciones de emergencia.

La medida de Castelli fue tomada por el malestar que sienten algunas personas y animales ante el sonido de la sirena del Cuartel. Se exigió que sólo sea tocada una vez y se detenga, e incluso planean erradicarla en un futuro.

Según Lotúmulo, en Bragado “se toca en un 20% de los servicios o quizás un poco menos”. Dijo que “el 70% de las salidas se hacen con servicios programados o de emergencia que no son tan urgentes”, por lo que no se utiliza.

“Tocamos la sirena porque la emergencia lo amerita, sabemos que somos voluntarios, no estamos dentro del cuartel, entonces la primera dotación que llega sale“, explicó.

Sostuvo que se emplea ante accidentes o incendios de gravedad como forma de convocar a los bomberos ya que “hay un montón de medios que complementan, pero no son lo mismo”. Indicó que los teléfonos no siempre funcionan bien y que los handys no pueden portarlos en todo momento (además son muy costosos).