¿Deben cerrar la laguna y otros espacios públicos? La respuesta del Intendente

Compartir en...

email

No son pocas las personas que se han pronunciado en las redes sociales acerca de una presunta necesidad de cerrar el Parque Lacunario General San Martín y de no permitir la presencia de gente en distintos espacios públicos, como por ejemplo el acceso Juan Domingo Perón. Sin embargo, el intendente Vicente Gatica explicó los motivos por los que se continuará manteniendo la posibilidad de visitarlos.

El Jefe Comunal resaltó que “la ciencia indica que los lugares al aire libre contagian menos que los espacios cerrados”, por cual consideró que la laguna y otros lugares “son beneficiosos para las personas”.

Resaltó que el riesgo de contagio no se debe a su apertura, sino a las personas que se juntan allí con no convivientes, a quienes no respetan el distanciamiento o a los que no utilizan el cubrebocas. Dijo que “lo que se tiene que evitar es el aglomeramiento de gente”, motivo por el que indicó que “el Estado tiene que tener una fuerte presencia para desalentarlo”.

Opinó que cerrar la laguna y el acceso generaría efectos contraproducentes ya que ocasionaría que la gente se reúna en espacios cerrados, lo que considera “más peligroso y de más rápido contagio”.

Hizo un llamado a la responsabilidad individual.