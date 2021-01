DELFINA MARANZANO REPRESENTARÁ A LA ARGENTINA EN “MISS TEEN AMÉRICA”

Compartir en...

Nuevamente la joven bragadense, Delfina Maranzano, va a estar participando de un certamen de belleza y modelaje, aunque en este caso no sólo va a representar a nuestra ciudad, si no que fue convocada para que represente al país en “Miss Teen América”.

“Todo esto se dio en diciembre, el certamen en el que participé como bien decías el año anterior, debido a mi trabajo me convocó para representar a Argentina. Me llenó de felicidad y orgullo que me elijan directamente porque es mi sueño representar al país en un certamen internacional”, explicó Maranzano en diálogo con ‘EL MEGÁFONO’.

A diferencia de ‘Miss Mundo Argentina’, éste certamen se desarrollará de manera presencial en El Salvador, por lo que la joven junto con su familia van a realizar el viaje al extranjero previo al inicio de la competencia, que será el 21 de marzo.

“Vamos a ser evaluadas en pasarela en traje de baño, también vamos a tener que representar a nuestro país en un traje típico y vamos a poder participar del Foro de las Américas donde vamos a tener que estar hablando, y vamos a recorrer un poquito también el país”, detalló.