DENUNCIA CONTRA LA ATENCIÓN DEL SANATORIO: “ME QUISIERON COBRAR 1000 PESOS Y SINO ME TENÍA QUE ATENDER EN OTRO LADO”

Esta mañana Juan Bertón denunció un grave hecho ocurrido en el Sanatorio del Círculo Médico, más específicamente en la Atención al Cliente. En diálogo con El Megáfono, el hombre contó: “fue anteayer a la noche, cuando fui al médico por una dolencia. Me quisieron sacar o cobrar 1000 pesos, sino me tenía que ir a atenderme a otro lado”.

“Me dolió mucho porque yo toda la vida me he atendido ahí, estuve internado ahí, pero bueno. Lo que más me molestó fue que este enfermero me dijo ‘si no tenés la plata tenés que hacerte atender en otro lado’”, señaló.

Bertón explicó que no se había podido atender a la mañana tras esperar dos horas y haber pagado 150 pesos. “Quiero que el Sanatorio me explique por qué me quiso sacar 1000 pesos él”, indicó el hombre, quien al otro día pudo ser atendido en el mismo lugar (le cobraron 150 pesos).

Según narró, pudo hablar con los directivos del Círculo Médico, quienes le tomaron los datos y le prometieron darle una pronta solución, lo que todavía espera. “Hay gente grande, hay gente jubilada que no tiene cómo pagarlo. Para mi esto es un robo”, aseguró.