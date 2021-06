Desesperado pedido de un comerciante que debió cerrar su puesto gastronómico de la ruta 5

Compartir en...

Un testimonio desgarrador se conoció esta mañana en EL MEGÁFONO mediante una entrevista que realizó el periodista Marcelo Méndez al comerciante Claudio Britez. Contó que lo obligaron a cerrar el puesto gastronómico que tenía ubicado en la colectora de la ruta 5 (en cercanías a Maxiconsumo), por lo que solicitó que lo dejen trabajar y que den de baja la causa penal que le iniciaron cuando no respetó la clausura.

Claudio reconoció que no tenía habilitación, aunque aclaró que intentó hacerlo. Dijo que en el 2020 cumplió todos los requisitos que le había indicado el Municipio (con inversiones de por medio), pero manifestó que “a los 15 o 20 días me llaman y me dicen que no era posible la habilitación porque Bragado no tiene jurisdicción sobre la ruta 5”.

Explicó que el año pasado estuvo cerrado durante 5 o 6 meses debido a que la pandemia comenzó a los 3 días de su apertura, mientras que ahora se encuentra sin trabajar desde el 20 de mayo.

Britez lamentó que “estoy desprendiéndome de cosas para poder comer” ya que también tiene que pagar el alquiler y su esposa está con un tratamiento oncológico. “Estamos desesperados”, dijo entre lágrimas.

Sostuvo que el Municipio no le dio la opción de trabajar en otro sitio, ni tampoco algún tipo de respuesta, por lo que se mostró enojado. Además denunció que hay otras personas a las que sí le permiten continuar realizando esa misma actividad porque pagarían coimas.

“No quiero que me regalen un plan, mercadería, ni nada, sino poder laburar dignamente”, enfatizó. También pidió que anulen la causa penal que le iniciaron, o que se la hagan pagar con trabajo comunitario. “Corté la faja porque necesito comer y después cuando llegué a mi casa me arrepentí, pero ya era la tarde”, dijo.