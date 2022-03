Desesperado reclamo a PAMI por medicamentos oncológicos: “nos quedamos sin tiempo”

Una serie de fallas e inacción por parte de PAMI tomaron estado público este mediodía a través del relato de Jorgelina Alietti, quien está luchando para que la obra social entregue los medicamentos oncológicos que necesita su madre. Exigió que le den una solución urgente ya que están amparados por un Recurso de Amparo y fundamentalmente porque “nos quedamos sin tiempo”.

La mamá de Jorgelina se llama Elena. Es paciente oncológica de grado 4 y está esperando la medicación desde hace varios meses. Su hija contó que “está sin tratamiento hasta el día de hoy, pese a que tenía seis meses para empezarlo”. El Recurso de Amparo determina que la medicación le debe ser entregada de inmediato, pero ninguno de los laboratorios que le indicaron lo tiene.

Manifestó que desde la oficina local de PAMI se hace muy poco, ya que “el medicamento está en Argentina, sólo que PAMI debe entregarlo por vía de excepción”, cosa que no está cumpliendo. Consideró que Salvador Alonso “es quien debería llamar a sus superiores” para que se concrete, por lo que exigió que lo haga, y también solicitó ayuda a la Jueza de Bragado y al Intendente. “Nosotros queremos que PAMI entregue la medicación y se haga cargo del tratamiento de mi mamá como afiliada que es”, remarcó.

Jorgelina también denunció inacción de la oficina local de PAMI en las instancias previas. Nombró muchas situaciones en las que no le daban una solución, pese a que otras personas pudieron hacerlo rápidamente. Además, dijo que desde Bragado le dificultaron mucho las cosas con trámites burocráticos que no conducían a nada o estaban mal hechos, e incluso cuestionó la actitud del Jefe de PAMI ya que “lejos de solidarizarse, puso en tela de juicio por qué ella se hizo atender de manera particular en otro lado, entonces ella le contesto ´porque me estoy muriendo y quedando sin tiempo´; y él la dejó hablando sola y se metió adentro de la oficina”.