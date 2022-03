Detuvieron al acusado de atacar salvajemente con un machete a una mujer y a su perro

La Policía Comunal de Bragado informó la detención de un joven de 29 años tras ser considerado autor del salvaje ataque que recibieron Juana Borranouo y su perro en la localidad de Mechita. El agresor había utilizado un cuchillo tipo machete, ocasionándoles heridas muy profundas.

El ataque había ocurrido en el mes de febrero en el patio de la vivienda de la mujer de 68 años. Sin embargo, la detención del sujeto sucedió en la localidad de José C. Paz por parte de una comisión policial de Bragado ya que el joven tenía un pedido de captura por los delitos de “Homicidio criminis causae en grado de tentativa en concurso ideal con robo agravado por el uso de arma blanca en grado de tentativa”.

La identidad del joven no fue comunicada, aunque se aclaró que es oriundo de Bragado. Su residencia habitual es en Mechita, pero no había regresado desde el momento del hecho, pudiendo ser localizado en el Conurbano por la policía tras las diversas tareas investigativas que se llevaron adelante.

Vale recordar que la mujer había declarado a BRAGADO TV que el hecho sucedió cuando “me estaban matando al perro, -entonces- yo salgo a defenderlo y me atacaron”. Contó que el agresor es un masculino, aunque sospecha que estaba acompañado por otra persona porque decía cosas mirando hacia atrás (en dirección a la calle), e incluso escuchó que alguien le habló previo a la fuga. “Fue una cosa de terror lo que he vivido; (…) tengo un puntazo arriba del pecho que no llegó a ser profundo, (…) un corte profundo en la parte de atrás de la carótida y cortes en los brazos”, había manifestado.

Según se supo, la orden de detención del joven de 29 años fue dispuesta por el Juzgado de Garantías N°1 de Mercedes, ante la investigación llevada adelante por la Ayudantía Fiscal de Bragado. Ahora el acusado se encuentra alojado en la seccional local y será traslado en el día de mañana a la sede judicial.