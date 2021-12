Dia Nacional del Mate: Diego San Román se refirió a los secretos de la infusión

Ayer, 30 de noviembre, se celebró el Día Nacional del Mate, lo que indudablemente ha traído a discusión acerca de las diversas formas que hay para preparar la infusión más consumida en nuestro territorio nacional. Por tal motivo, Gustavo Scarcelli dialogó con el periodista Diego San Román, quien cada mañana en su noticiero se muestra junto al mate al momento de dar la información.

“Es la infusión más popular, no sólo de los argentinos, no nos debemos atribuir esto, sino de gran parte de lo que es nuestra América Latina, principalmente Argentina y Uruguay son los dos países que más tienen arraigado la cultura del mate, forman parte de nuestras vidas”, explicó San Román.

San Román además se refirió acerca de la costumbre de tomar mate en el campo, y cómo se ha perdido la cultura de tomarse un tiempo para preparar la infusión de una forma correcta.

“Hoy no hay buenas yerbas en el mercado, hay muy pocas yerbas agradables, por lo menos a mi paladar y al de muchos conocidos también, eso por un lado, por otro lado los que tomamos mate amargo no lo tomamos con el agua muy caliente”, explicó el periodista, pero a su vez aclaró que eso no sólo depende de cada persona, sino también de la zona en la que se toma el mate.

“El cordobés por lo general toma el mate con agua muy caliente, que nosotros los bonaerenses por ahí el mate amargo no lo tomamos con agua tan caliente, y el mate más lindo para mí es el mate de calabaza, el que más conserva el sabor de la yerba, y está el secreto en curarlo”, añadió.