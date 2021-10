Diálogo con Ivana Lauletta Paz sobre el arte dramático

Cada vez son más las propuestas artísticas que se impulsan en las instituciones educativas de nuestra ciudad. El arte dramático no se queda atrás y toma fuerza en las escuelas locales, por lo que Gustavo Scarcelli entrevistó a Ivana Lauletta Paz, licenciada y profesora.

Ni bien volvió de estudiar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, empezó a trabajar en Bragado. Comenzó en la Escuela N°8, ahora da clases en el Jardín N°909, en Warnes y en la Escuela Industrial. “Es lo que me apasiona hacer y siempre trato de transmitir eso a mis estudiantes, siempre con mucho amor, dedicación, compromiso y responsabilidad”, señaló.

Respecto a su vocación y sobre cómo se inicio en ella, mencionó: “para mi empezó desde muy chica, yo iba a danza y me subía al escenario. Me transformaba, tenía una presencia más allá de que la técnica no era excelente. Mi presencia resaltaba. Luego hice un taller de improvisación teatral con Jazmín Barrera, ahí descubrí lo que quería seguir haciendo”.

Se formó en la Universidad del Salvador, donde hizo los cuatro años de la Licenciatura en Arte Dramático y un año y medio del Ciclo Pedagógico Universitario que la habilita a dar clases.

Además de cumplir su labor en escuelas, Lauletta Paz ofrece clases de actuación a distancia para niños y adolescentes, todos los lunes a las 18:15 horas. También brinda clases presenciales para adolescentes todos los martes en el mismo horario.