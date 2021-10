Dieron charlas de prevención vial en las escuelas

Ayer por la mañana, la jueza de Faltas Municipales, Victoria Maffassanti, dialogó en EL MEGÁFONO acerca de las charlas de concientización vial que comenzaron a brindar en las distintas escuelas, comenzando en la secundaria de Comercio.

“Tuvimos el testimonio de Joaquín Andrés, es el hermano de uno de los chicos que tuvo un accidente vial y además el habla desde su experiencia de conductor adolescente con una moto, entonces permite que los chicos se abran un poco más al contar su experiencia como conducía el de adolescente a estar del otro lado, a vivir la pérdida de un ser querido”, explicó.

De las charlas participan la asociación Estrellas Amarillas, en conjunto con la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Bragado y el Juzgado de Faltas Municipales. “Yo hablé sobre la parte mas legal, hablamos un poco sobre la nueva ordenanza de alcoholemia y muy específicamente de lo que es el uso del casco, qué casco hay que usar, no cualquier casco sino uno que esté homologado, pasamos algunos videos que hablan específicamente de la conducción sin casco y lo que puede llegar a ocasionar”, añadió Maffassanti.

Siguiendo en la misma línea, Victoria Maffassanti se refirió a la aplicación de la ordenanza de Alcoholemia Cero en medio de la polémica por el voto en contra de la ex jueza de Faltas Municipales, Viviana Morossini.

“Me parece -una ordenanza- superadora en el sentido de incorporar lo que es la educación vial, me parece que la concientización y la re educación vial es principal y es muy positivo porque vemos que con una multa no alcanza”, explicó.