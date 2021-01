DIFERENCIAS EN LA UCR: UN SECTOR NO APOYA EL PEDIDO DE ACUÑA AL INTENDENTE PARA QUE CEDA LA CONDUCCIÓN DE JxC

Compartir en...

El pedido del presidente de la UCR local, Rafael Acuña, al intendente Vicente Gatica para que ceda la conducción de Juntos por el Cambio Bragado, sentó malestar en otro sector del radicalismo bragadense. Desde “Adelante Buenos Aires” emitieron un mensaje en donde expresan su desacuerdo con esta propuesta y en el que mencionaron que «son expresiones personales del correligionario Rafael Acuña y tal es el valor que tienen”.

“La opinión de un dirigente no es nada más que eso, no refleja la totalidad o la mayoría siquiera, de la Unión Cívica Radical”, señalaron en el comunicado, en donde también fueron tajantes: “La UCR es parte de Juntos por el Cambio porque así lo han resuelto los máximos organismos de conducción del partido. La política de alianzas la determinan la Convención Nacional y la Convención provincial partidarias y no el capricho o la oportunidad selvática de propias y circunstanciales conveniencias de algún dirigente de turno, máxime cuando proviene de un “unicato” sin precedentes”.

En el mismo documento, señalaron: “lamenta que sea el “fuego amigo”, desde adentro mismo de Juntos por el Cambio, quien procure el ataque al Gobierno Municipal del que la UCR forma parte, abriendo la puerta para que la oposición, en actitud “carancheril”, se monte a la mendacidad conspirativa”.

Comunicado completo:

Disciplina y Conducta

Se vienen sucediendo hechos que impelen un pronunciamiento de Adelante Buenos Aires, para clarificar conceptos y actos ante la ciudadanía y ante los afiliados radicales.

La UCR es parte de Juntos por el Cambio porque así lo han resuelto los máximos organismos de conducción del partido. La política de alianzas la determinan la Convención Nacional y la Convención provincial partidarias y no el capricho o la oportunidad selvática de propias y circunstanciales conveniencias de algún dirigente de turno, máxime cuando proviene de un “unicato” sin precedentes.

La opinión de un dirigente no es nada más que eso, no refleja la totalidad o la mayoría siquiera, de la Unión Cívica Radical. Las declaraciones del Presidente en ejercicio del Comité distrital, son expresiones personales del correligionario Rafael Acuña y tal es el valor que tienen. Para hacer el requerimiento que ha hecho al Intendente Municipal, en nombre del partido, debió consultar a todos. Adelante Buenos Aires hubiera dicho “adentro” lo que ahora dice para “afuera”: rechaza esa postura y sigue apostando a liderazgos más horizontales y más abiertos en el partido y en la coalición, así lo ha dicho siempre.

Si quieren transformar a la UCR en una ONG, no es la posición de Adelante Buenos Aires. El Radicalismo es un partido político: con su institucionalidad, sus Convenciones, sus Comités, sus Asambleas y el voto secreto y soberano de sus afiliados, el que prontamente, el próximo 21 de marzo, decidirá libremente entre dos proyectos: o Posse-Tavella o Abad-Revilla, fórmula, ésta, respaldada por Adelante Buenos Aires por su compromiso de futuro y, también, por su conducta: Maxi Abad y Érica Revilla nunca persiguieron apetencias personales, sumaron a proyectos colectivos, a la Causa de la Unión Cívica Radical, y son la garantía de la continuidad de Juntos por el Cambio con un Radicalismo protagónico. Claramente.

Asimismo, se observa cómo se conjugan, enlazadas con la línea discursiva referida, la irresponsabilidad, la especulación y el oportunismo en la política bragadense. Están manoseando la salud de los vecinos del distrito, el dolor de los familiares de quienes murieron víctimas del COVID 19 – a los que están llamando para que se manifiesten acorde a ellos – y la calidad profesional de los agentes sanitarios quienes, del primero al último y desde hace casi un año, arriesgan sus vidas en la primera fila del combate contra la Pandemia, así como la de los Bomberos Voluntarios, la Policía y los empleados municipales que vienen poniendo el hombro y la encomiable tarea de la Cooperadora del Hospital Municipal “San Luis” y el aporte solidario de los vecinos ante la emergencia sanitaria. No puede ponerse livianamente en tela de juicio el esfuerzo común. ¡Es una falta de respeto!

Adelante Buenos Aires respalda, entonces, que se haya promovido la intervención de la justicia y que sea ésta quien ponga, blanco sobre negro, las responsabilidades que cupieren por los dichos y por los hechos.

Adelante Buenos Aires lamenta que sea el “fuego amigo”, desde adentro mismo de Juntos por el Cambio, quien procure el ataque al Gobierno Municipal del que la UCR forma parte, abriendo la puerta para que la oposición, en actitud “carancheril”, se monte a la mendacidad conspirativa. No pudieron con el Presupuesto 2021, al que ni siquiera habían leído, no pudieron con voltear las autoridades del Concejo Deliberante, todo para mellar la autoridad municipal, y ahora buscan un relato innoble, mendaz y envilecido en pos de su pequeñez de metas.

Frente a este estado de cosas Adelante Buenos Aires reafirma y reclama, para “adentro” y para “afuera”, dos principios:

Disciplina, en respaldo del gobierno municipal, por la Unidad de Juntos por el Cambio, y para enfrentar un año que será duro en todos los órdenes, también el electoral, y Conducta, porque cree, con Raúl Alfonsín, que “la justificación de los medios por el fin constituye la apuesta demencial muchos déspotas e implica el abandono de la ética política”.

Bragado, 14 de enero de 2021.-

Adelante Buenos Aires